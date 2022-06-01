Постачання зброї Україні: в ОПУ проти широкого висвітлення в ЗМІ
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився проти того, щоб в інформаційному просторі широко висвітлювалися подробиці постачання Україні західних озброєнь. Про це він сказав під час загальнонаціонального телемарафону у середу, 1 червня, повідомляє Новое время.
За словами Подоляка, витік подібної інформації часом пов’язаний з бажанням окремих осіб
"хайпанути" на цій темі.
"Я взагалі вважаю, що все, що стосується постачання для нас зброї, має бути закритим в інформаційному сенсі. Буде зброя — вона буде на фронті, використовуватиметься, після цього репортажі, як ми це робили", — заявив представник ОПУ.
Він також звернув увагу на те, що кремлівська пропаганда створює навколо питання постачання Україні озброєнь
"інформаційний хаос", щоб дискредитувати НАТО та
"частково вплинути на військові еліти західних країн, щоб вони мали менше бажання нам щось давати".
При цьому Подоляк наголосив, що все, що потрібно українській армії, вона отримує.
"Може, не так швидко, як хотілося б… І це погано, бо треба якнайшвидше. Але ми отримуємо, тому що є консенсус антиросійський та проукраїнський, зокрема у військових еліт Заходу", — додав він.