Постачання зброї Україні: в ОПУ проти широкого висвітлення в ЗМІ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився проти того, щоб в інформаційному просторі широко висвітлювалися подробиці постачання Україні західних озброєнь.﻿ Про це він сказав під час загальнонаціонального телемарафону у середу, 1 червня, повідомляє Новое время.

За словами Подоляка, витік подібної інформації часом пов’язаний з бажанням окремих осіб "хайпанути" на цій темі.

"Я взагалі вважаю, що все, що стосується постачання для нас зброї, має бути закритим в інформаційному сенсі. Буде зброя — вона буде на фронті, використовуватиметься, після цього репортажі, як ми це робили" , — заявив представник ОПУ.

Він також звернув увагу на те, що кремлівська пропаганда створює навколо питання постачання Україні озброєнь "інформаційний хаос" , щоб дискредитувати НАТО та "частково вплинути на військові еліти західних країн, щоб вони мали менше бажання нам щось давати" .

При цьому Подоляк наголосив, що все, що потрібно українській армії, вона отримує.