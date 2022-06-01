ОВА: в Одесі ворог намагається активізувати повітряну розвідку

ОВА: в Одесі ворог намагається активізувати повітряну розвідку

Окупанти активізували повітряну розвідку на Одещині. У зв'язку з цим можливість ракетних ударів залишається високою. Про це повідомив﻿ речник ОВА Сергій Братчук.

"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. У тому числі спостерігаючи за тими руйнуваннями, які він завдає, здійснюючи ракетний обстріл нашої території", - повідомив він.

Зазначається, що найбільша загроза нанесення ракетних ударів від стратегічної авіації РФ та корабля - носія КР морського базування типу "Калібр".

Речник ОВА додав, що ніч в Одесі та області пройшла спокійно.

"Особливі слова у перший день літа страшного року - 2022 до херсонців. Тримайтеся, визволення області від окупантів - лише питання часу", - зазначив Братчук.

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