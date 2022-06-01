Пєсков: Київ не поспішає відновлювати переговори через зброю США

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постачання американської зброї в Україну не сприяє "пробудженню в Києва бажання відновлювати мирні переговори". Про це, посилаючись на﻿ російське пропагандистське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"США цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю", – сказав Пєсков.