Пєсков: Київ не поспішає відновлювати переговори через зброю США

Пєсков: Київ не поспішає відновлювати переговори через зброю США

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постачання американської зброї в Україну не сприяє "пробудженню в Києва бажання відновлювати мирні переговори". Про це, посилаючись на﻿ російське пропагандистське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"США цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю", – сказав Пєсков.

При цьому він додав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна "апріорі не виключена", але "вона має бути підготовлена ​​та фіналізована документом, роботу над яким зупинено".

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