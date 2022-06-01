Пєсков: Київ не поспішає відновлювати переговори через зброю США
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постачання американської зброї в Україну не сприяє "пробудженню в Києва бажання відновлювати мирні переговори". Про це, посилаючись на російське пропагандистське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.
"США цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю", – сказав Пєсков.
При цьому він додав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна
"апріорі не виключена", але
"вона має бути підготовлена та фіналізована документом, роботу над яким зупинено".