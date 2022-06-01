ДБР заарештувало проданий вдвічі дешевше за "ринок" автогаз Укрнафти

Державне бюро розслідувань наклало арешт на скраплений газ, який півдержавна Укрнафта раніше продала на біржі вдвічі дешевше за ринкову ціну – це могло завдати їй збитків у 300 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо реалізації зрідженого газу "Укрнафтою" протягом квітня - травня 2022 року. Слідство встановило, що під час воєнного стану у квітні компанія подала заявку на проведення аукціону з продажу зрідженого газу. Для цього було погоджено біржу, запропоновану самою "Укрнафтою", проте не має відповідної ліцензії.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично вдвічі нижчою за ринкову", - повідомили в ДБР.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. грн за тонну, хоча того ж дня на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. грн за тонну. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

Таким чином сума завданих збитків підприємству, в якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень. У рамках провадження за ознаками умисного використання посадовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, ДБР заарештувало вказаний скраплений газ.

Нагадуємо:

Раніше ЕП писала про те, що 27 квітня Укрнафта продала компаніям з орбіти групи Приват скраплений газ за ціною вдвічі нижчою за ринкову.