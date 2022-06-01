Папа Римський засудив блокаду експорту пшениці з України

Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці із українських портів, повідомляє Економічна правда.

Про це він сказав наприкінці загальної аудієнції у середу, 1 червня, повідомляє Vatican News.

"Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якої залежить життя мільйонів людей, особливо у найбідніших країнах.

Звертаюся із гарячим закликом зробити все можливе для того, щоб вирішити цю проблему та гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт як зброю на війні", – закликав папа Франциск, не уточнивши, хто блокує постачання українського зерна.

Африканський союз уже попередив, що блокада може спричинити продовольчу кризу на континенті.

Російські кораблі блокують українські порти, перешкоджаючи проходженню експорту через Чорне та Азовське моря.

Україна також закликала до зняття блокади, у той час як Росія стверджує, що українська морська територія поблизу портів замінована.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, проте досі не отримав відповіді на свою пропозицію.

В інтерв'ю на початку травня він також сказав, що поки що не планує візит до України.

Папа Римський також виступив з ідеєю "примирення" України та РФ, коли дві людини символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані, однак, за словами президента Зеленського, українське суспільство не сприйняло цієї ідеї.