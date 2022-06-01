Валютний ринок в умовах війни: день 98-й

У перший день літа робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 30 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 26,79 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 149,25 млн. доларів. Абсолютна більшість операцій цього дня пройшла у доларах США; у євро операцій було лише на 3,78 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 30 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був більшим, ніж обсяг заявок на покупку на 14,6 млн доларів: на 164,7 млн доларів було подано заявок на покупку та на 179,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,3471 гривень, а продають по 31,6606 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 1 червня зріс на 10303,47 млн. і склав 57170,23 млн. гривень.

Сьогодні цінник на продаж готівкового долара спочатку продовжив зниження, а потім у районі 13:00 знову пішов угору. До обіду в столиці готівкового «американця» продавали 35,30-35,35 гривень, а до 14:00 – вже 35,60-35,70 гривень. Розгорнувся тренд і в інших містах України. При цьому оператори валютного ринку повідомляють порталу "Курс України", що зростання не пов'язане зі збільшенням попиту на готівкову валюту.

Євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому діапазоні 1,0705-1,0739 долара, роблячи спроби зниження після того, як позавчора на піку зростання досяг позначки 1,0787. Готівковий євро в Україні у першій половині дня продовжив дешевшати під впливом одразу двох факторів: зниження ціни на готівковий долар та падіння на FOREX. Якщо вчора київські оптові обмінні пункти продавали його за 38,30-38,40 гривень, то сьогодні з'явилися пропозиції щодо 37,85-37,95 гривень.



Ціна біткоїну знижується після того, як напередодні увечері досягла $32399 за монету. На момент написання статті його ціна на популярній біржі Binance знизилася до $31515 за 1BTC. Число бажаючих придбати біткоін все ще більше, ніж продавців, але розрив між ними вже не такий великий, як кілька днів тому. Чим вище піднімається биткоин, тим більше бажають його продати.