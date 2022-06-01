У Бородянці відкрили перше модульне містечко для постраждалих від війни

У Бородянці 1 червня відкрили перше модульне містечко, яке забезпечить внутрішньо переселених українців тимчасовим житлом, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Саме зараз такі модулі потрібні громадам для тих, у кого ворог знищив житло. Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Мінрегіон зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях" , — наголосив міністр Олексій Чернишов.

Він зазначив, що першим населеним пунктом на Київщині, де встановили модульне містечко, було обране саме смт Бородянка, адже воно зазнало "катастрофічних втрат". У населеному пункті частково або повністю зруйновані 552 приватних будинки та 24 багатоквартирні будинки, 2 школи та всі адміністративні будівлі.

Модульне містечко дозволить тимчасово розселити 352 осіб. Зазначається, що такий тип конструкцій повністю відповідає вимогам та особливостям клімату і є комфортним для тимчасового розміщення громадян в будь-яку пору року.

"Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова" , — наголосив Чернишов.

Модульне містечко складається з 4 моноблоків по 40 модулів кожен. Воно містить житлові та санітарні модулі (туалет/душ), пральні, столові, ігрові та адміністративні модулі. Містечко має освітлення та опалення та повністю мебльовано. Це містечко надано Україні урядом Польщі безкоштовно.