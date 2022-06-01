WSJ: нафта РФ продовжує прибувати до США, незважаючи на санкції

До портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі у травні прибули танкери з російською нафтою попри те, що Сполучені Штати запровадили ембарго на російські енергоносії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Танкери з нафтою прибули до США через Суецький канал через Атлантичний океан з нафтопереробних заводів Індії. Ймовірно, так трейдери намагаються приховати походження нафти, щоб ввозити її й надалі, після введених санкцій.

У березні США заборонили імпорт скрапленого природного газу, кам’яного вугілля, нафти й продуктів нафтопереробки з Росії. Але ці обмеження можуть не діяти, якщо продукт має змішане походження, зазначає The Wall Street Journal.

Управління з контролю за іноземними активами США, як правило, встановлює, що товар походить із певної країни, якщо на 25% або більше складається з видобутої в ній сировини. Незрозуміло, чи був зроблений виняток для нафти й нафтопродуктів - зокрема дизельного палива й бензину.

Таким чином, трейдери нафти теоретично можуть завозити російські енергоносії й далі, якщо вони були виготовлені в непідсанкційній країні - наприклад Індії, яка стала одним із найбільших покупців російської нафти - та були перероблені в, приміром, дизель, гас чи хімікати.

За даними трекерів, один із танкерів, який 22 травня прибув до Нью-Йорка, вирушив з індійського порту Сікка ще 21 квітня без вказання конкретного місця призначення. Також були випадки, коли російська нафта передавалася з одного танкера на інший у Середземному морі, біля берегів Західної Африки та в Чорному морі - після чого рушала в Китай, Індію та Західну Європу.

Як зауважує The Wall Street Journal, це не перший випадок, коли танкери з російською нафтою приховують своє місцеперебування, щоб їх було важче відстежити.

"Справді схоже, що існує формат торгівлі, коли російська нафта перероблюється в Індії, після чого її частина продається до США" , - прокоментував провідний аналітик фінського Центру дослідження енергетики та чистого повітря Лаурі Міллівірта.

Лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії. Це ембарго входить у шостий пакет санкцій ЄС – на думку президента Європейської ради Шарля Мішеля, його затвердять у середу або четвер.

Новий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт нафти з РФ з тимчасовим винятком для трубопровідних постачань нафтопроводом "Дружба". Навіть з цим винятком нафтове ембарго буде болючим для РФ, бо відразу зачепить 75% російського нафтового експорту в Європу та 90% - до кінця року.

Крім того, за даними ЗМІ, під заборону підпадатиме й страхування заборона страхувати танкери, які перевозять російську нафту в будь-яку точку світу.

За даними Bloomberg, через відмову від імпорту російської нафти, про яку напередодні домовились держави ЄС, Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік.