У МЗС Фінляндії прокоментували вимоги Туреччини щодо вступу до НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ситуацію з небажанням Туреччини впускати Фінляндію та Швецію до НАТО вдасться поступово вирішити, повідомляє Європейська правда.

Міністр зазначив, що до думки інших країн потрібно дослухатися, але далеко не все залежить від Швеції та Фінляндії.

"Тут може бути меседж навіть до інших країн-членів НАТО, не до Фінляндії та Швеції" , - натякнув він.

Глава МЗС зазначив, що зараз найважливіше - спокійно вести діалог з Туреччиною і такої думки дотримуються у НАТО загалом.

"Усі ставлять на те, що зараз терпіння - найкращі ліки. Ми ретельно вислухаємо ті зауваження, які має Туреччина, і подивимося, на що з цього Фінляндія та Швеція можуть вплинути" , - сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього ж дня заявив, що Туреччина ще не отримала жодних конкретних пропозицій щодо вирішення своїх занепокоєнь з приводу заявок Фінляндії та Швеції.

Офіційно заявлені вимоги Анкари стосуються в основному ставлення Швеції до курдів та турецької опозиції, а також ембарго на експорт зброї.

Також Туреччина заявила, що нібито виявила шведську зброю у бійців Робітничої партії Курдистану, що Швеція заперечує.

Неофіційно відомо, що президент Реджеп Таїп Ердоган своїм вето на вступ до НАТО Фінляндії і Швеції сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400.