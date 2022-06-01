СБУ: заступника голови Чернівецької ОВА викрито на махінаціях із гумдопомогою

Служба безпеки України заявила про викриття заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. Про це повідомила﻿ прес-служба СБУ.

За даними СБУ, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

Саме він був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги, додає СБУ.

"Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови. Керівник лікарні, у свою чергу, переоформив 5 отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави" , - йдеться в повідомленні.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.