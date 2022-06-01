Миколаївська ОВА: окупанти почали підривати мости
Російські війська під час відступу почали підривати мости, бо бояться контрнаступу ЗСУ, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Російські окупанти відступають, почали підривати мости під час відступу. Вони бояться контрнаступу української армії і підривають, коли відходять. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося і підтримуємо наших військових", - сказав Кім.
Він додав, що окупанти посилили обстріл Миколаєва.
"Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання", - зазначив глава ОВА.