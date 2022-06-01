МВС відкрило гарячу лінію для родичів військових ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ відкрило гарячу лінію для родичів та близьких українських військових. Про це повідомило МВС у Telegram.

"Сьогодні о 12.00 розпочинає свою роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників" , - йдеться в повідомленні.

Для прийому дзвінкі одночасно буде працювати десять телефонних ліній

Кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб, повідомили в МВС.

Номер багатоканального телефону: 380 894 201 866