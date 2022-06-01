Кабмін призначив нового президента НАЕК "Енергоатом"

Кабінет Міністрів призначив Петра Котіна, який раніше виконував обов'язки керівника НАЕК «Енергоатом», президентом компанії, повідомляє Укрінформ.

Відповідне розпорядження №430-р оприлюднено на Урядовому порталі.

«Призначити Котіна Петра Борисовича президентом ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків терміном не більше ніж 12 місяців з дня припинення або скасування військового стану», - йдеться у документі.

Також Кабмін уповноважив першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки Юлію Свиріденко підписати відповідний контракт із Котіним.

Як повідомлялося, Котін виконував обов'язки керівника НАЕК із 2020 року, а до цього керував Запорізькою АЕС.