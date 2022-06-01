Єрмак: РФ удалася до четвертого типу шантажу проти України

З початку повномасштабної агресії Росія вдалася до четвертого типу шантажу проти України. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Комітету із закордонних справ та оборони парламенту Ірландії, повідомляє Укрінформ.

"Грабіж окупованих територій України носить масштабний і систематичний характер. І це вказує на те, що мародерство є основою російської державної політики на цих землях. З південних районів, що знаходяться під контролем російських військ, в РФ вивезено вже сотні тисяч тонн українського зерна", – сказав Єрмак.

Водночас, за його словами, Росія відмовляється надавати зелені коридори для експорту української сільгосппродукції.

"Це очевидний шантаж світової спільноти дефіцитом продовольства, адже до війни Україна виступала гарантом продовольчої безпеки 400 млн людей на планеті", – наголосив Єрмак.

За його словами, це вже четвертий тип шантажу, якого вдається Кремль за час агресії проти України. Цьому передували загрози Євросоюзу енергетичним голодом, можливою катастрофою на одній із захоплених українських АЕС ударом із застосуванням ядерної зброї.