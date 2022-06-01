Моравецький: Польща буде економічним хабом для України

Польща має намір стати економічним хабом для України, повідомляє Укрінформ.

Про це у селищі Бородянка під час брифінгу у рамках церемонії відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб заявив у середу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Польща буде економічним хабом для незалежної України, ми намагатимемося допомогти вже сьогодні", – наголосив Моравецький.

Він зазначив, що ЄС попросив Польщу допомогти у транспортуванні сільськогосподарської продукції з України за кордон.

“Польщу про це попросили, і я сказав, які наші умови. Ми отримуємо для цього кошти від ЄС, щоб збільшити пропускну спроможність та покращити інфраструктуру, що дозволить експортувати зерно та товари з України на Близький Схід, до Африки та інших країн”, – наголосив польський прем'єр.

Він зазначив, що вивезення з України близько 50 млн тонн зерна до країн Близького Сходу та Африки, без якого там може виникнути серйозна продовольча криза, було другим головним питанням на засіданні Євроради 30-31 травня у Брюсселі. Першим питанням була війна Росії проти України.

За словами Моравецького, зараз готується кілька угод між польськими та українськими міністерствами, які, з одного боку, допоможуть Україні, а з іншого – дадуть економічний імпульс Польщі.

"Це угоди щодо експорту українського зерна", – додав польський прем'єр.

Він повідомив, що його країна також розгортає активну співпрацю з Україною у військовій сфері.

Моравецький наголосив, що наразі найважливіше завдання – відновлення миру в Україні.

"Ми зосереджені на якнайшвидшому відновленні миру, безпеки та нормального економічного життя", – наголосив глава польського уряду.

Як повідомлялося, Моравецький разом із міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим відкрили у середу перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб у селищі Бородянка Київської області.

У середу в Києві проходять міжурядові консультації України та Польщі за участю прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля та Матеуша Моравецького.