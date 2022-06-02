Марченко назвав терміни та умови відновлення України

Терміни поновлення України після війни залежать від обсягів допомоги, які вдасться залучити за допомогою західних партнерів. Самостійно зробити це вона не здатна, повідомляє UBR.

Про це заявив Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню Mind.ua.

"Самостійно Україна не в змозі відновитися, тому що у нас колосальні втрати, і на це знадобляться десятки років", - наголосив він.

Але терміни вдасться прискорити, якщо країни G7 та західні партнери нададуть у розпорядження Києва заарештовані активи РФ та російських олігархів.

"Варіантів багато, але основне та ключове: як зробити так, щоб у нашій країні було вигідно, цікаво та прибутково робити бізнес" , - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що, на думку високопосадовців з адміністрації президента США Джо Байдена, конфіскація російських активів може виявитися незаконною, також це завадить іншим країнам розглядати США як надійний притулок для інвестицій.