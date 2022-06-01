Ракетний удар по Львівській області: нові подробиці
Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає. Про це, із посиланням на Telegram голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.
Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.
Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися:
- №30 Ужгород-Київ
- № 13 Солотвино-Київ
- №145 Львів-Ужгород.