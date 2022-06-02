Генштаб: у росіян дефіцит дронів, вже залучають безпілотники МНС

Росіяни втрачають безпілотники на всіх напрямках, і вже задіюють безпілотники навіть МНС РФ, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів ЗС Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває доукомплектування озброєнням та військовою технікою підрозділів противника, які зазнали втрат під час бойових дій на території України.

З території РФ ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога - на утриманні рубежів. Для зниження наступального потенціалу наших військ обстріляв наші позиції із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні позицій, розвідці та умовах для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурм в населеному пункті Комишуваха для того, щоб взяти місто під контроль, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, атака ворога відбита.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання рубежів. Поповнює запаси.

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів. Обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку. Противник продовжує блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Противник продовжує використовувати цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу "Орлан-10".