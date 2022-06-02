Британія передасть Україні ракетні системи залпового вогню

Сполучене Королівство відправить в Україну реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти захиститися від Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це, як передає CNN, заявив у середу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Британія надішле пускові установки M270, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, пропонуючи "значне підвищення спроможності українських сил".

Цей крок "тісно узгоджено" з рішенням Сполучених Штатів надати Україні свою високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) — варіант реактивної системи залпового вогню, яку подарує Велика Британія.

"Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні її героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни" , – сказав Воллес.

"У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватися і наша підтримка України. Ці високоздатні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання Росією далекої артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста" - наголосив міністр.

Британський уряд також заявив, що українські військовослужбовці пройдуть підготовку щодо використання пускових установок у Великій Британії, щоб їх ефективність пускових була максимальною.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія просить США підписати план надсилання в Україну передових ракетних систем середньої дальності протягом кількох тижнів.