Зеленський відреагував на перемогу України в матчі з Шотландією

Президент Володимир Зеленський подякував збірній України за перемогу в матчі плейоф відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року (ЧС-2022) у середу, 1 червня, повідомляє Новое время.

Україна обіграла Шотландію з рахунком 3:1. Тепер 5 червня збірна України зіграє з національною командою Вельсу за право виступити на ЧС-2022.

«Є миті, коли не потрібно багато слів! Просто гордість! Просто дякую, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Боролися. Вистояли. Перемогли. Бо українці!» — написав глава держави в Telegram-каналі.

Зеленський наголосив, що українці кожен на своєму фронті воюють за свій прапор, герб на серці та гімн.