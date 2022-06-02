Арестович заявив, що в Лимані загинув "хтось із верхівки РФ"
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що під час удару української армії у Лимані ліквідували "когось із верхівки РФ". Ця людина супроводжувала ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, повідомляє Сьогодні.
Про це вiн повідомив у эфiрi 24 канала.
За словами Арестовича, він не знає, у якому стані Пушилін. Він зазначив, що бойовика та його супровід атакувала українська артилерія.
"Його накрила наша артилерія. Заодно загинули й десятки осіб, що його супроводжують. Усяке трапляється", – заявив радник голови ОП.
Ватажок "ДНР" Пушилін потрапив під обстріл української артилерії
Раніше ми писали, що ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, ймовірно, було поранено в окупованому Лимані Донецької області. Відео, які публікуються з ним, — старі. Про це написало видання РІА Мелітополь.
"За непідтвердженою інформацією, головного клоуна так званої "ДНР" Пушиліна було поранено в місті Лимані Донецької області. А все відео, яке зараз публікується з ним — старі консерви", — йдеться у повідомленні.
Цю інформацію пізніше підтвердив радник голови МВС Віктор Андрусів.
"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", – написав він.
Також про це написав радник голови МВС Антон Геращенко.
"У м. Лимані (Донецька область) у ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", – повідомив він.
Користувач Twitter під ніком Ja NeUmerHerwam пише, що в Лиман Пушилін приїжджав нібито з тим, щоб призначити "мера" захопленого міста.
"Пушилін приїжджав сьогодні в Лиман призначати псевдомера, але по нашій розвідці пройшло, де це буде, і наші Боги Війни це зробили, Пушилін "трьохсотий", близько 50 чеченців "двохсотих", близько десятка техніки підбито і "двохсотий" хтось із верхівки РФ! – написав він.
Пізніше стало відомо, що інформація про поранення Пушиліна не підтвердилася — у мережі з'явилося відео з неушкодженим ватажком так званої ДНР.