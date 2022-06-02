Дрони для України: Литва підписала угоду з Туреччиною

Представники Литви та Туреччини у середу підписали в Анкарі угоду, що дозволяє Литві купувати бойові дрони "Байрактар".﻿ Про це, посилаючись на портал Delfi, повідомляє Європейська правда.

Країна придбає такий безпілотний літальний апарат та інше обладнання на гроші, зібрані жителями в рамках ініціативи Laisves TV, щоб передати його Україні, яка бореться з російським вторгненням, а також сама розглядає можливість придбання безпілотної системи.

Протокол про наміри придбати турецькі озброєння підписали віце-міністр оборони Вілюс Семешка та голова Агентства оборонної промисловості Туреччини.

"Ми підписали угоду. Це означає зелене світло для подальших покупок на політичному рівні" , - сказав Семешка.

У четвер він зустрінеться з головою компанії з виробництва дронів "Байрактар".