Дрони для України: Литва підписала угоду з Туреччиною
Представники Литви та Туреччини у середу підписали в Анкарі угоду, що дозволяє Литві купувати бойові дрони "Байрактар". Про це, посилаючись на портал Delfi, повідомляє Європейська правда.
Країна придбає такий безпілотний літальний апарат та інше обладнання на гроші, зібрані жителями в рамках ініціативи Laisves TV, щоб передати його Україні, яка бореться з російським вторгненням, а також сама розглядає можливість придбання безпілотної системи.
Протокол про наміри придбати турецькі озброєння підписали віце-міністр оборони Вілюс Семешка та голова Агентства оборонної промисловості Туреччини.
"Ми підписали угоду. Це означає зелене світло для подальших покупок на політичному рівні", - сказав Семешка.
У четвер він зустрінеться з головою компанії з виробництва дронів "Байрактар".