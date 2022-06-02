Легенда футболу Пеле закликав Путіна зупинити вторгнення в Україну

Легендарний бразильський футболіст Пеле закликає президента Росії Володимира Путіна зупинити "злісне і невиправдане" вторгнення в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві на сторінці Пеле в Instagram.

Футболіст опублікував заяву за кілька хвилин до того, як збірна України зіграла у відбірковому матчі чемпіонату світу з командою Шотландії.

"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися з проханням: зупиніть це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт є злим, невиправданим і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і мук" , — каже спортсмен.

Пеле і Путін востаннє зустрічалися у 2017 році в Москві під час Кубка конфедерацій. Президент РФ називав Пеле одним зі своїх улюблених гравців.

"Коли ми зустрічалися в минулому та обмінювалися усмішками, які супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні" , — додав Пеле.

Заява Пеле

Як повiдомлялось", збірна України у стиковому матчі 1/2 фіналу плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла збірну Шотландії з рахунком 3:1.