ОК "Південь": захисники знищили 2 російські десантні катери

Українські ракетно-артилерійські підрозділи 1 травня на півдні країни знищили 2 швидкісні десантні катери російських окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Повідомляється, що десантні катери загарбники сховали у Дніпро-Бузькому лимані. Вони були готові до відпрацювання диверсійно-розвідувальних процесів.

Крім того, захисники за добу знищили 21 окупанта, 1 зенітну та 1 самохідну артилерійську установку, 4 танки Т-72, ​​4 одиниці броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА та 3 польові пункти боєприпасів.

Підбиті раніше 2 катери "Раптор" окупанти відтягли від Зміїного до бази в Севастополі, де їх планують реанімувати.

Водночас у ОК "Південь" повідомили, що у Чорному морі кількість кораблів, які загрожують Україні ракетними ударами, зросла з 2 до 3.