ОВА: окупанти застосували на Сумщині безпілотники, скинувши саморобні бомби

Голова Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти застосували безпілотники, скинувши саморобні бомби, повідомляє Новое время.

"Сьогодні на територію Краснопільської громади ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої! На фото можна бачити, як вони виглядають: детонатор, пластид і купа куль для пневматичної зброї. Зверху — оперення від воланчика. Достовірний радіус ураження 30-50 метрів" , .

Вдень у середу, 1 червня, Росія також завдала ракетного удару з літака по Шосткинському району Сумської області. Попередньо було випущено 6 ракет.