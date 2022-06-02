ОВА: війська РФ пошкодили склад із метанолом у Сєвєродонецьку
На сєверодонецькому "Азоті" російські війська пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Вчора зранку окупанти декілька разів обстріляли об’єднання "Азот". Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол.
У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні.
Пошкоджено ще 52 будинки.
"50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигорає вулицями", - повідомив Гайдай.
Тож, за 1 червня в Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.
"У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка", - написав Гайдай.