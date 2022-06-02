ОВА: війська РФ пошкодили склад із метанолом у Сєвєродонецьку

На сєверодонецькому "Азоті" російські війська пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Вчора зранку окупанти декілька разів обстріляли об’єднання "Азот". Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол.

У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні.

Пошкоджено ще 52 будинки.

"50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигорає вулицями" , - повідомив Гайдай.

Наслідки обстрілів Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Тож, за 1 червня в Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.