УЗ: через обстріл Львівщини затримується низка потягів

УЗ: через обстріл Львівщини затримується низка потягів
Фото: Facebook

Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримується рух деяких поїздів. Про це попередила прес-служба УЗ﻿.

Зокрема, затримаються такі поїзди:

  • № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
  • № 18 Львів — Харків
  • № 37 Ужгород — Одеса
  • № 13 Київ — Солотвино
  • № 45 Ужгород — Харків
  • № 96 Рахів — Київ
  • № 95 Київ — Рахів
  • № 1 Івано-Франківськ — Харків
  • № 43 Івано-Франківськ — Київ
  • № 14 Солотвино — Київ
  • № 38 Одеса — Ужгород
  • № 25 Рахів — Одеса
  • № 29 Київ — Ужгород

Сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

  • № 6155 Львів — Лавочне
  • № 6187 Львів — Мукачево
  • № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне).

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються", - йдеться в повідомленні.

На великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками організовують безкоштовне гаряче харчування.

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