УЗ: через обстріл Львівщини затримується низка потягів
Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримується рух деяких поїздів. Про це попередила прес-служба УЗ.
Зокрема, затримаються такі поїзди:
- № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
- № 18 Львів — Харків
- № 37 Ужгород — Одеса
- № 13 Київ — Солотвино
- № 45 Ужгород — Харків
- № 96 Рахів — Київ
- № 95 Київ — Рахів
- № 1 Івано-Франківськ — Харків
- № 43 Івано-Франківськ — Київ
- № 14 Солотвино — Київ
- № 38 Одеса — Ужгород
- № 25 Рахів — Одеса
- № 29 Київ — Ужгород
Сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів — Лавочне
- № 6187 Львів — Мукачево
- № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне).
Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.
"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються", - йдеться в повідомленні.
На великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками організовують безкоштовне гаряче харчування.