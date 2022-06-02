Норвегія лікуватиме поранених українських бійців

Уряд Норвегії ухвалив рішення про прийом поранених солдатів з України для медичної евакуації та лікування в норвезьких госпіталях.﻿ Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду, повідомляє Європейська правда.

"Норвегія вже є одним із найбільших учасників схеми медичної евакуації мирного населення з війни в Україні. Уряд Норвегії вирішив, що поранених солдатів також можна доставити до Норвегії" , – сказала міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.

Доставити поранених солдатів до Норвегії можна буде в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Це буде в межах 550 пацієнтів за попередньо узгодженою програмою Medevac.

"Норвегія не має досвіду медичної евакуації поранених солдатів із триваючих конфліктів. Ми повинні були забезпечити, щоб правила дозволяли включати поранених солдатів до програми медичної евакуації" , — заявила міністр.

У Норвегії широкий досвід лікування опіків, травм та реабілітації можна знайти в Бергенській лікарні Trust, Oslo University Hospital Trust і Sunnaas Rehabilitation Hospital. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до норвезького парламенту підкреслив унікальний досвід Норвегії в цих сферах.