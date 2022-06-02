Голова МЗС Німеччини: Україна повинна перемогти у війні
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла б перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія. Про це вона сказала в ефірі ZDF, повідомляє Українська правда.
Бербок запитали про більш обережне формулювання канцлера Олафа Шольца про те, що Росія не повинна виграти війну.
"Я кажу, що те, що каже канцлер, правда", — сказала вона.
Щодо Росії, то, за словами голови МЗС, вона має
"не виграти цю війну, а стратегічно її програти".
"Росія порушує міжнародне право. Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких умов не повинна програти – це означає: Україна має перемогти", – додала Бербок.
Опозиційний Християнсько-демократичний союз був невдоволений через вибір слів Шольца в Бундестазі в середу. Лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц розкритикував те, що Шольц не сказав просто:
"Україна має виграти цю війну".
Під час дебатів Шольц знову висловив обережність щодо зовнішньополітичних цілей Німеччини у війні. Мета федерального уряду полягає в тому, щоб президент Росії
"не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України, сказав він.
"Наша мета – щоб Україна змогла захиститися та була успішною", – додав він.