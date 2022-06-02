ОГП: з початку повномасштабного вторгнення РФ загинула 261 дитина

Станом на ранок 2 червня більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 261 дитина загинула та понад 460 поранено. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 184, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

31 травня внаслідок обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.

Стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом м. Маріуполь Донецької області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти, 182 з них зруйновано повністю.