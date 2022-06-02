ISW: російські війська намагаються просунутися до Лисичанська
Російські війська всіляко намагаються уникнути необхідності боїв за Сіверський Донець за напрямом Сєвєродонецька та намагаються просунутися до Лисичанська, повідомляє Корреспондент.
Про це йдеться у дослідженні вашингтонського аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські сили намагаються просуватися до Лисичанська з півдня і заходу, щоб уникнути необхідності вести бої за Сіверський Донець із Сєверодонецька, але їх успіхи досі дуже обмежені", - повідомляється у результатах дослідження.
Окрім того, зазначається, що окупанти готуються до активного партизанського руху на захоплених територіях Луганської області.
"Український контрнаступ у Херсонській області привернув увагу російських сил у регіоні, і росіяни спішно намагаються захистити критично важливу наземну лінію комунікації, захопленням якої загрожує поступ українців", - стверджують аналітики.