ISW: російські війська намагаються просунутися до Лисичанська

Російські війська всіляко намагаються уникнути необхідності боїв за Сіверський Донець за напрямом Сєвєродонецька та намагаються просунутися до Лисичанська, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у дослідженні вашингтонського аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили намагаються просуватися до Лисичанська з півдня і заходу, щоб уникнути необхідності вести бої за Сіверський Донець із Сєверодонецька, але їх успіхи досі дуже обмежені", - повідомляється у результатах дослідження.

Окрім того, зазначається, що окупанти готуються до активного партизанського руху на захоплених територіях Луганської області.