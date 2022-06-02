ОВА: унаслідок ракетних ударів по Львівщині поранені п'ятеро людей
У Львівській області внаслідок ракетних обстрілів залізничної інфраструктури поранено п’ятьох людей. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Вчора у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря.
"Удару було завдано по залізничному полотну, по переїздах залізничних. Укрзалізниця та вибухотехніки працюють над подоланням наслідків завданого удару. Є затримка потягів", - повідомив Козицький.
Унаслідок удару є п’ятеро поранених (3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості, одна – має легкі поранення. Загиблих нема.
"Хочу також вкотре наголосити: слідкуйте за тим, звідки ви берете інформацію. Вчора один телеграм-канал поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію", - звернувся голова ОВА.