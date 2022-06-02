ОВА: унаслідок ракетних ударів по Львівщині поранені п'ятеро людей

У Львівській області внаслідок ракетних обстрілів залізничної інфраструктури поранено п’ятьох людей. Про це повідомив﻿ начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вчора у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря.

"Удару було завдано по залізничному полотну, по переїздах залізничних. Укрзалізниця та вибухотехніки працюють над подоланням наслідків завданого удару. Є затримка потягів" , - повідомив Козицький.

Унаслідок удару є п’ятеро поранених (3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості, одна – має легкі поранення. Загиблих нема.