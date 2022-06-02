Міноборони Словаччини: підписано контракт з Україною на постачання 8 гаубиць

Україна та Словаччина підписали контракт на поставки восьми 155-мм гаубиць Zuzana 2.﻿ Про це, посилаючись на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, повідомляє Новое время.

"Радий підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України підписано – вісім штук буде доставлено в Україну" , - написав він у своєму Twitter.

Надь також подякував міністру оборони України Олексію Резнікову за його особисту участь у переговорах.

Zuzana 2 - самохідна установка 8x8 (калібр 155 мм) на базі попередньої версії Zuzana з довшим стволом та більшою дальністю стрільби (42 км). Завдяки автоматизації процесів кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох осіб.

Українські військові зараз освоюють використання САУ.