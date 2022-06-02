ЗМІ: Польща припиняє виплату допомоги українським біженцям

Польща з 1 липня припинить виплати допомоги для українських біженців. Допомога в розмірі 40 злотих (близько 320 гривень) на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися" , - сказав він представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер.

При цьому він додав, що будуть і винятки. Пільги будуть розширені "людям з інвалідністю, вагітним жінкам і багатодітним".

Уряд Польщі в спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував допомогу на перші 60 днів. Як заявив виданню високопоставлений політик з правлячої партії