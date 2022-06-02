ОВА: РФ завдала ракетних ударів по Сумщині

Вночі російський літак завдав три ракетні удари по прикордонню Сумського району. Одна людина отримала пораненні, пошкоджені приватні помешкання. Про це повідомили голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та Держприкордонслужба﻿.

"Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади" , - написав Живицький.

Унаслідок прямого потрапляння ракети один будинок зруйнований вщент. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах.

Згідно з попередньою інформацією, щонайменше троє людей поранені. Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Наразі вони знаходяться в лікарні.

На місці подій працюють рятувальники.