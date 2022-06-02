У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 2.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1363 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од,
- артилерійських систем – 661 (+2) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 95 (+1) од,
- літаків – 210 (+2) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
- крилатих ракет - 120 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,
- спеціальної техніки - 51 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.