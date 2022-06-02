У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 2.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1363 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од,

артилерійських систем – 661 (+2) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засобів ППО - 95 (+1) од,

літаків – 210 (+2) од,

гелікоптерів – 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),

крилатих ракет - 120 (+0),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,

спеціальної техніки - 51 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.