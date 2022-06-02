Berlingske: данський виробник Kamstrup йде з РФ та Білорусі

Данський виробник лічильників електроенергії та водопостачання Kamstrup заявив, що піде з РФ і Білорусі, повідомляє Економічна правда.

Про це пише місцева газета Berlingske з посиланням на представника компанії.

"У відповідь на вторгнення та агресію Росії проти України в березні 2022 року ми прийняли рішення припинити всю торгівлю з Росією та Білорусією" , - повідомила газеті директорка з комунікацій Kamstrup Луїза Вестергаард-Хансен.

За її словами, у Росії річний обіг Kamstrup становить 5-10 млн крон, а загальний обіг компанії у 2021 році склав 2,4 млрд данських крон.

Данська компанія з виробництва лічильників була заснована в 1946 році і має співробітників у більш ніж 20 країнах світу. Kamstrup належить данській енергетичній компанії OK.