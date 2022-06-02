Генштаб: ЗСУ збили високоточний безпілотник

Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знешкодили високоточний ворожий безпілотник "Куб-БЛА". Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Апарат розроблений концерном "Калашніков" і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

"Куб" ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає.