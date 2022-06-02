Ракетний удар по Львівщині: рух поїздів частково відновлено

Ракетний удар по Львівщині: рух поїздів частково відновлено
Фото: Facebook

У Львівській області через ракетний удар досі затримується більше ніж 10 поїздів. Про це повідомляє УЗ﻿.

Рух ушкодженою ділянкою частково відновлено, станом на 9:30 вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

  • №37 Ужгород — Одеса
  • №135 Чернівці — Одеса
  • №26 Одеса — Рахів
  • №50 Трускавець — Київ
  • №82 Ужгород — Київ
  • №46 Харків — Ужгород
  • №17 Харків— Львів
  • №56 Рахів — Київ
  • №77 Ковель — Одеса
  • №36 Одеса — Перемишль
  • №716 Перемишль — Київ
  • №119 Запоріжжя — Львів
  • №81 Київ — Ужгород
  • №29 Київ — Ужгород
  • №37 Одеса — Ужгород
  • №13 Солотвино — Київ
  • №45 Харків — Ужгород
  • №145 Львів — Ужгород.

Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.

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