Ракетний удар по Львівщині: рух поїздів частково відновлено

У Львівській області через ракетний удар досі затримується більше ніж 10 поїздів. Про це повідомляє УЗ﻿.

Рух ушкодженою ділянкою частково відновлено, станом на 9:30 вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

№37 Ужгород — Одеса

№135 Чернівці — Одеса

№26 Одеса — Рахів

№50 Трускавець — Київ

№82 Ужгород — Київ

№46 Харків — Ужгород

№17 Харків— Львів

№56 Рахів — Київ

№77 Ковель — Одеса

№36 Одеса — Перемишль

№716 Перемишль — Київ

№119 Запоріжжя — Львів

№81 Київ — Ужгород

№29 Київ — Ужгород

№37 Одеса — Ужгород

№13 Солотвино — Київ

№45 Харків — Ужгород

№145 Львів — Ужгород.

Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.