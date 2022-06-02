Ракетний удар по Львівщині: рух поїздів частково відновлено
У Львівській області через ракетний удар досі затримується більше ніж 10 поїздів. Про це повідомляє УЗ.
Рух ушкодженою ділянкою частково відновлено, станом на 9:30 вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:
- №37 Ужгород — Одеса
- №135 Чернівці — Одеса
- №26 Одеса — Рахів
- №50 Трускавець — Київ
- №82 Ужгород — Київ
- №46 Харків — Ужгород
- №17 Харків— Львів
- №56 Рахів — Київ
- №77 Ковель — Одеса
- №36 Одеса — Перемишль
- №716 Перемишль — Київ
- №119 Запоріжжя — Львів
- №81 Київ — Ужгород
- №29 Київ — Ужгород
- №37 Одеса — Ужгород
- №13 Солотвино — Київ
- №45 Харків — Ужгород
- №145 Львів — Ужгород.
Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.