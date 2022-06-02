Нідерланди та Німеччина розроблятимуть родовище газу в Північному морі, розташоване на кордоні двох країн, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє урядовий портал країни.

"Нідерланди та Німеччина разом буритимуть нове газове родовище в Північному морі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що державний секретар Ганс Вілбріф уже видав дозволи на нідерландську частину.

Прискорена процедура отримання дозволів продовжується в Німеччині. Рік тому німецька земля Нижня Саксонія не видала дозволу. Наразі прийнято інше рішення через війну в Україні.

Виробнича платформа буде розташована в Північному морі, за 19 кілометрів на північ від нідерландського Схірмоннікога та німецького Боркума.

Для надходження газу на сушу будується трубопровід. Перший газ планується видобути до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, нідерландська компанія, що займається торгівлею та постачанням природного газу, GasTerra, відмовилася виконувати вимоги російського Газпрому про оплату в рублях.