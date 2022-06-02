МЗС відповіло на вимогу Лаврова розмінувати українські порти

Росія зобов’язана деблокувати українські морські порти, дозволивши забезпечити безпечне вивезення українського зерна.﻿ Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Таким чином він відповів на слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що російські військові пропустять судна із зерном, якщо Україна розмінує порти.

"Як перший крок, Росія має відвести свої сили у морській акваторії навколо України та надати гарантії ненападу на порти та комерційні конвої. Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів у Чорному та Азовському морях, щоб запобігти світовій продовольчій кризі" , — наголосив Ніколенко.