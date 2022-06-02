Мінфін: дефіцит держбюджету за п'ять місяців становив 263,2 млрд гривень

Державний бюджет за січень-травень 2022 року виконано з дефіцитом у сумі 263,2 млрд. гривень, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"З початку року дефіцит загального фонду державного бюджету становить 270,8 млрд грн проти запланованого дефіциту на січень-травень 2022 року у сумі 526 млрд гривень. Державний бюджет загалом за 5 місяців 2022 року було виконано з дефіцитом у сумі 263,2 млрд гривень ", - йдеться у повідомленні.

При цьому у травні фактичний дефіцит загального фонду держбюджету становив 113,4 млрд грн проти передбаченого розписом дефіциту на травень у сумі 209 млрд гривень.

Повідомляється, що, за оперативною інформацією Державної казначейської служби, у травні 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 101,3 млрд. гривень. Основні надходження були від: податку на прибуток підприємств – 19,6 млрд. грн.; ПДВ щодо вироблених в Україні товарів – 18,3 млрд грн; рентної плати за користування надрами – 11,7 млрд. грн.; податку на доходи фізосіб та військового збору – 11,1 млрд грн; ПДВ щодо ввезених на митну територію України товарів – 8,8 млрд грн; акцизного податку – 7,9 млрд. грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у травні 2022 року становили 33,5 млрд грн.

Зазначається, що фактичні державні запозичення загального фонду держбюджету за січень-травень 2022 року становили 376,6 млрд. грн., або 170,5% від запланованих на цей період. Зокрема, від розміщення ОВДП було залучено 225,5 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті – еквівалент 17,7 млрд грн (356,4 млн доларів та 233,7 млн ​​євро). За рахунок розміщення військових облігацій до бюджету взято у позику 200,2 млрд грн. Зі зовнішніх джерел до держбюджету залучено 151,1 млрд грн.

За січень-травень 2022 року касові видатки держбюджету склали 783,6 млрд. грн., у тому числі загального фонду – 740 млрд. грн., або 74,4% від розпису звітного періоду. Зокрема, у травні касові витрати було здійснено в обсязі 224,9 млрд грн, зокрема загального фонду – у сумі 216,4 млрд грн, або 67,3% від розпису травня.

Як повідомлялося, державний бюджет за січень – квітень 2022 року був виконаний із дефіцитом у сумі 146,6 млрд гривень.

Україна вимагає щомісяця додатково близько 5 мільярдів доларів у період 3-4 місяців для закриття поточних потреб. Цю суму коштів верифіковано міжнародними партнерами.