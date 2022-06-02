NYT: на Україну чекає масований обстріл через постачання озброєння

Постачання ракетних систем до України для захисту від атак РФ несе приховані ризики. На Україну може чекати масований обстріл з боку Росії через постачання нового озброєння. Про це пише The New York Times, повідомляє ТСН.

За даними видання, "моментом істини" буде наступний масований ракетний обстріл території України з боку Росії, після якого стане зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території РФ