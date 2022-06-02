Радник мера: окупанти урочисто відкриють єдиний банкомат у Маріуполі

У Маріуполі 2 червня російські окупанти планують урочисто відкрити єдиний у місті банкомат. Його планують розмістити становити біля фільтраційного табору, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Маріуполь. Сьогодні з велкою помпою в місті відкриють… банкомат. Перший та єдиний" , — написав він.

Повідомляється, що банкомат встановлять у супермаркеті «Метро», біля фільтраційного центру та штабу «гумдопомоги» від найбільшої партії РФ «Єдина Росія».