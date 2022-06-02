ОВА: вночі окупанти обстріляли два райони Харкова

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова, також під обстріли потрапили населені пункти області. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула одна жінка, один чоловік отримав поранення. Ще троє жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС.

Ще два мирних мешканці Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів.

Крім того, протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району, одна людина зазнала поранень. Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. Чотири мирні мешканці отримали поранення.

Наслідки обстрілів Харківщини (фото: t.me/synegubov)