ОП: вартість газу для населення під час війни має залишатися незмінною

На період війни мають зберегтися ціни на газ та тепло для населення на рівні 7420 грн за тисячу кубів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

«На сьогоднішній день завдання номер один – це збереження діючих тарифів на газ та тепло для населення, тобто 7420 грн (з ПДВ) за 1000 куб. метрів», – сказав він.

За словами заступника голови ВП, задля уникнення кризи тарифів уряд зафіксував вартість реалізації природного газу виробникам теплової енергії, у тому числі для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, керуючих багатоквартирних будинків, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 74 грн (з ПДВ) за 1000 куб. метрів плюс транспортування газу.

Він пояснив, що цей тариф діє з осені минулого року.

"Ціни на газ для населення мають залишитися без змін на період війни", - наголосив Тимошенко.

Як повідомлялося, у НАК «Нафтогаз України» назвали інформацію про підвищення в Україні ціни на опалення, поширену в низці засобів масової інформації, маніпулятивної та запевнили, що тарифи на газ та тепло для населення залишаться незмінними.

Наразі уряд уже продовжив дію ВСО (покладання спеціальних обов'язків щодо постачання природного газу побутовим споживачам) для НАК «Нафтогаз України» та пов'язані з ним підприємства на період з 1 травня до 30 вересня цього року.

Також влада рекомендувала місцевим органам влади та комунальним підприємствам на час дії військового та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.