СБУ: окупанти викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях

Російські окупанти масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп. Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація, отримана з ТОТ, повідомляє﻿ Служба безпеки України.

﻿Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США.

СБУ публікує звернення громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі:

"Щойно приїхали ваші хлопці, з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і поїхали з ним. Ні документи не надали, ніде нічого" , - йдеться в одному з телефонних дзвінків.

На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються .А вже по приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги, повідомляє СБУ.