ОВА: ЗСУ посунули війська РФ на декількох вулицях Сєвєродонецька
Із декількох вулиць Сєвєродонецька українські військові змогли посунути окупаційні війська. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ситуація в області залишається важкою.
"Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки", - повідомив Гайдай.
Він спростував інформацію про те, що окупанти контролюють увесь Сєвєродонецьк. Також, як повідомив Гайдай, за минулу ніч у військ РФ не було успіху в цьому місті, ЗСУ посунули ворожі війська з декількох вулиць.
Гайдай додав, що наразі в бомбосховищах залишається багато людей, з ними є комунікація, проте погана.
Евакуацію із Сєвєродонецька поки що не будуть відновлювати, оскільки є висока ймовірність потрапити під ворожий обстріл.
"Нема населеного пункту в Луганській області, який не був би обстріляний і який не обстрілюється. Уся територія Луганської області обстрілюється", - повідомив Гайдай.
Зокрема у вчора окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську, зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт. Проте все ще є можливість привозити гуманітарні вантажі в місто.