ОВА: ЗСУ посунули війська РФ на декількох вулицях Сєвєродонецька

Із декількох вулиць Сєвєродонецька українські військові змогли посунути окупаційні війська. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в області залишається важкою.

"Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки" , - повідомив Гайдай.

Він спростував інформацію про те, що окупанти контролюють увесь Сєвєродонецьк. Також, як повідомив Гайдай, за минулу ніч у військ РФ не було успіху в цьому місті, ЗСУ посунули ворожі війська з декількох вулиць.

Гайдай додав, що наразі в бомбосховищах залишається багато людей, з ними є комунікація, проте погана.

Евакуацію із Сєвєродонецька поки що не будуть відновлювати, оскільки є висока ймовірність потрапити під ворожий обстріл.

"Нема населеного пункту в Луганській області, який не був би обстріляний і який не обстрілюється. Уся територія Луганської області обстрілюється" , - повідомив Гайдай.

Зокрема у вчора окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську, зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт. Проте все ще є можливість привозити гуманітарні вантажі в місто.