КМДА: у Києві змінилися правила торгівлі алкоголем

У Києві дозволили продаж алкоголю у закладах торгівлі з 11:00 до 19:00, повідомляє Новое время.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У столиці з сьогоднішнього дня дозволено продаж алкоголю в магазинах з 11:00 до 19:00" , — сказано в повідомленні.

Раніше в столиці, з 1 квітня, продаж алкоголю в магазинах було дозволено з 11:00 до 16:00.

При цьому у закладах громадського харчування Києва дозволено продавати алкоголь з 11:00 до 22:00.

Комендантська година у столиці діє з 23:00 до 5:00.