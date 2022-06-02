Мінекономіки: Україна та Польща домовилися про страхування вантажів

Україна та Польща підписали меморандум про розробку інструментів сприяння торгівлі, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі та Міністерство економіки України підписали Меморандум про розробку інструментів сприяння торгівлі. Мета угоди – зміцнити економічну співпрацю між Польщею та Україною через спрощення торгівлі з акцентом на забезпеченні страхового покриття постачання товарів та послуг", - наголошується в повідомленні.

Йдеться про страхування транспорту та вантажів, які польські партнери ввозитимуть до України. Таке страхування можна зробити через польське експортне кредитне агентство KUKE.

У Мінекономіки очікують, що завдяки реалізації меморандуму, Україна отримає зростання обсягів торгівлі з Польщею.

"У 2021 році Польща серед країн Європи займала в ній перше місце (оборот товарів та послуг на суму 10,7 млрд доларів). А за січень-березень він виріс ще на 11%. Саме через Польщу в Україну надходять стратегічно важливі товари", – зазначили у міністерстві.

Наголошується, що безпека товарів та транспорту у такому разі буде гарантована механізмами страхування, передбаченими меморандумом. Таким чином, Росія не завадить польсько-українським торговим відносинам, а Україна прокладе собі широкий шлях до Євросоюзу, ворота до якого перебувають у Польщі.

Як повідомлялося, 1 червня у Києві пройшли міжурядові консультації України та Польщі за участю прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля та Матеуша Моравецького. Уряди України та Польщі після консультацій підписали вісім угод про співпрацю у різних сферах. Серед іншого Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.